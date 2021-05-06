Общество

Пензенским школьникам рассказали о героях Великой Отечественной

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На месте монумента в сквере на углу улиц Тамбовской и Куйбышева с 1901 года находился призывной пункт. В годы войны с фашистскими захватчиками оттуда уходили на фронт отцы, мужья,сыновья.

Теперь у памятника собрались школьники. Для них в рамках проекта «Звезда памяти» специалисты городских библиотек проводят экскурсии. На пяти знаковых местах в разных районах Пензы рассказывают о героях, о тружениках тыла, о том, какой вклад в победу внесли предки.

«У меня воевал прадедушка, его звали Губин Степан Никифорович. Он ушел на фронт в сентябре 1941 года, пропал без вести. Было молодым, 26 лет ему было. До этого работал милиционером», - рассказала ученица гимназии № 53 г. Пензы Полина Атякшева.

Патриотическая акция «Звезда памяти», посвященная 76-й годовщине Великой Победы, стартовала 15 апреля. В течение нескольких недель школьников погружали в историю родного края.

В сквере на углу двух улиц скульптура (автор - Владимир Курдов) была установлена в 1989-м.

«До этого здесь был памятный знак - валун огромный из черного гранита, где была раскрыта книга, тоже из черного мрамора, и на ней были выбиты слова из стихотворения нашей поэтессы Ларисы Яшиной, отец которой также был участником Великой Отечественной», - сообщила заведующая городской детской библиотекой № 4 Жанна Кошелева.

Узнали дети и о том, что в капсулах рядом с памятником - земля, привезенная с мест боев пензенцев. Завершилась экскурсия возложением цветов.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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