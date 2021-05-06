Общество

Коронавирус: за сутки в области выявили 80 заразившихся

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На четверг, 6 мая, число подтвержденных случаев коронавируса в Пензенской области составило 45 410. Суточный прирост пациентов - 80.

5-го числа в регионе выявили 82 заразившихся, 4-го - 86, 3-го - 84. Подобные показатели заболеваемости были в сентябре 2020 года.

С начала эпидемии медики выписали 42 732 перенесших коронавирус пациента. Жертвами инфекции стали 676.

В настоящий момент коэффициент распространения инфекции в Сурском крае снизился до 0,95. На 100 000 населения приходится 3 410,0 заражений.

По данным на 4 мая, первым компонентом вакцины привили 108 860 жителей области. Полную иммунизацию прошли 75 533, что составляет 5,81% населения.

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Гость||

80 заболевших, 5 скончавшихся. Смертность 6,25%

Гость||

Гость писал(a):

80 заболевших, 5 скончавшихся. Смертность 6,25%
Это смертность прошлогодняя. Подбивают статистику под данные Росстата, а журналисты продолжают всем лапшу на уши вешать. От коронавируса сейчас никто не умирает, да и не умирал. Лечить надо хронические заболевания, а не искать усердно вирус у всех подряд.

Гость||

Ты врешь

Гость||

Гость писал(a):

От коронавируса сейчас никто не умирает, да и не умирал
Марк Твен:

"Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого."

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

От коронавируса сейчас никто не умирает, да и не

> умирал

> Марк Твен:

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"Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец».

Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого."

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В онкологии и стоматологии ситуация точно повторяет бизнес-ковидную. Специально плодят недомогающих методами калечащей инвазии - облучением, пункциями, резьбой, травлением, заражением.

В итоге растёт сверхприбыльный бизнес и падает нагрузка на пенсионный фонд.

Рыбу нужно чистить с хвоста.

Имя: Гость
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