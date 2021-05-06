Коронавирус: за сутки в области выявили 80 заразившихся

06.05.2021 | 11:24

На четверг, 6 мая, число подтвержденных случаев коронавируса в Пензенской области составило 45 410. Суточный прирост пациентов - 80.

5-го числа в регионе выявили 82 заразившихся, 4-го - 86, 3-го - 84. Подобные показатели заболеваемости были в сентябре 2020 года.

С начала эпидемии медики выписали 42 732 перенесших коронавирус пациента. Жертвами инфекции стали 676.

В настоящий момент коэффициент распространения инфекции в Сурском крае снизился до 0,95. На 100 000 населения приходится 3 410,0 заражений.

По данным на 4 мая, первым компонентом вакцины привили 108 860 жителей области. Полную иммунизацию прошли 75 533, что составляет 5,81% населения.