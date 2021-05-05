В Пензе вышла книга воспоминаний «Сила армейской дружбы»

05.05.2021 | 20:11

На собственные средства Александр Пчелинцев издал воспоминания человека, с которым никогда не был знаком. Работа над «Силой армейской дружбы» заняла несколько месяцев.

«Книгу написал Василий Зотов - это бывший майор, политрук, прошедший всю Великую Отечественную войну. Сам он родом с Оренбурга, из Бугурусланского района. Но приехал после войны, в 1948 году, в Пензу, здесь работал», - сообщил член совета ветеранов при правительстве Пензенской области Александр Пчелинцев.

Напечатанные на машинке в 80-х годах прошлого века воспоминания автор хотел издать, но ушел из жизни, так и не дождавшись этого, в 1996 году.

Весь архив сохранила дочь. Она передала материалы Александру Пчелинцеву. Его больше всего впечатлила история пензенца Николая Голубятникова, который в бою отбивался от немцев из последних сил, но его схватили. Тогда фашисты поиздевались над ним и бросили. С 24 ранениями фронтовик был на грани жизни и смерти.

«Батов, командующий 65-й армией, приехав к нему, увидел, что безнадежно. Позвонил в Москву и попросил нашего земляка, Бурденко Николая Ниловича. И он прилетел на самолете», - рассказал Александр Пчелинцев.

В свободной продаже книги «Сила Армейской дружбы» не найти - ограниченный тираж Александр Пчелинцев отдал в библиотеки и культурные учреждения города.