Общество

Пензенцы пожаловались на отсутствие дорожной разметки

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Во вторник, 4 мая, жительница Пензы пожаловалась врио губернатора Олегу Мельниченко на отсутствие дорожной разметки в областном центре. Свое обращение она оставила в комментариях под одним из его постов в Instagram.

«Просто ужас какой-то. Очень опасно. Разметку на дорогах же обязаны по ПДД делать. А где же она? Прошу вас обратить на это внимание для безопасности граждан, в том числе и детей», - написала женщина.

Врио губернатора разъяснил ей, что проблема во влажности и температуре полотна.

«Температура должна быть устойчиво выше +10. Разметка проторгована. Вопрос поставил на контроль», - ответил Мельниченко.

Администрация Пензы уточнила, что разметка на городских дорогах будет нанесена в мае текущего года.

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Гость||

Почему в мае? Июнь-июль. Тут спешка неуместна. Разметка должна продержаться до выборов.

Гость||

Зачем она вам? Вы все равно никакие ПДД не соблюдаете, ездите как Бангладеше.

Гость||

дорог нет, зато разметку просят)))))))) вы случаем не из администрации??? типа дороги у нас ровные)))))))

Гость||

Гость писал(a):

дорог нет, зато разметку просят))
Пензюкийцы не умеют ездить по ровным дорогам. Чем хуже дороги - теми лучше для всех.

Гость||

Зачем разметка, нарушай не хочу.

Гость||

Звучит как "папуасы пожаловались на отсутствие фраков и галстуков-бабочек".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Просто ужас какой-то. Очень опасно. Разметку на дорогах же обязаны по ПДД делать. А где же она? Прошу вас обратить на это внимание для безопасности граждан, в том числе и детей
Так вы эту разметку не соблюдаете!!! Пешеходы переходят в не положеном месте, велопедики и самокатчики не спешиваются, зачем она вам баранам????

Гость||

Гость писал(а):

> Зачем разметка, нарушай не хочу.

именно, только не "нарушай не хочу", а ездь как заблагорассудится, разметки то нет!

Гость||

Как мало надо дорожную разметку. А больше пожаловаться не на что

Гость||

Нанесите разметку все перестраиваются во всех

Гость||

весь город до сих пор утопает в грязи!! ГПЗ-24 внтуридворовые территории полностью в ямах!

Гость||

Западная тоже одни ямы...

Гость||

Одни рисуют, другие перерисовавоют. У красных холмов свои художники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жительница Пензы пожаловалась врио губернатора Олегу Мельниченко на отсутствие дорожной разметки
Ну да, они же по "полосочкам" ездят, что б "полосочка" по центру машины была.

Ямы лучше заделайте и колодцы в ровень с асфальтом сперва сделайте. А разметку можно и после этого.

Гость||

Гость писал(a):

дорог нет, зато разметку просят)))))))) вы случаем не из администрации??? типа дороги у нас ровные)))))))
Нет, она не из администрации, она из фирмы, которая разметку наносит.

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Имя: Гость
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