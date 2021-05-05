Пензенцы пожаловались на отсутствие дорожной разметки

05.05.2021 | 12:49

Во вторник, 4 мая, жительница Пензы пожаловалась врио губернатора Олегу Мельниченко на отсутствие дорожной разметки в областном центре. Свое обращение она оставила в комментариях под одним из его постов в Instagram.

«Просто ужас какой-то. Очень опасно. Разметку на дорогах же обязаны по ПДД делать. А где же она? Прошу вас обратить на это внимание для безопасности граждан, в том числе и детей», - написала женщина.

Врио губернатора разъяснил ей, что проблема во влажности и температуре полотна.

«Температура должна быть устойчиво выше +10. Разметка проторгована. Вопрос поставил на контроль», - ответил Мельниченко.

Администрация Пензы уточнила, что разметка на городских дорогах будет нанесена в мае текущего года.