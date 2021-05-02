В мае для пензенских дачников приготовили подарки

02.05.2021 | 16:40

Дачный сезон вместе с любимым «Радио 101.8». Весь май его ведущие дарят слушателям подарки от магазина электроники «Ситилинк».

Условия максимально простые. Каждую субботу в 9:00 на выездах из города будет стоять автомобиль с символикой радиостанции. Первые три счастливчика, которые найдут машину, получат призы.

«И не забудьте про дачные атрибуты. Обязательно иметь при себе грабли, лопату или рассаду, как ваш вкус захочет. Участвуйте и выигрывайте призы», - пояснила диджей «Радио 101.8» Юлия Мельникова.

Первых счастливчиков встречал диджей Виталий Добров.

«Посмотрите - лицо счастливого, здорового человека, который слушает хорошую музыку, смотрит отличные телеканалы и всегда с нами на одной волне», - прокомментировал он.

Победителей ждут десятки подарков: электрическая бритва, триммер, весы, утюг и многое другое.