Общество

Рубрика «Культпросвет» станет телевизионным гидом по Пензе

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Она будет показывать и рассказывать о настоящих сокровищах - ими по праву может гордиться Пенза, о ее богатствах, которых нет в других регионах. С 3 мая в эфире утренней программы «Проснись и пой!» на 11-м канале будет выходить рубрика «Культпросвет» с Людмилой Солдатовой.

«Интернет не всегда дает какую-то нужную информацию, интересную. В основном главные носители информации - это люди. Либо свидетели, либо родственники, либо работники этого объекта. И бывает очень интересно слушать истории от них», - рассказала автор и ведущая рубрики «Культпросвет» Людмила Солдатова.

По своей сути этот проект - телевизионный путеводитель по Пензе. Незаменимый помощник для тех, кто интересуется культурным прошлым, настоящим и будущим.

Вместе с Людмилой зрители окунутся в атмосферу дворянских усадеб, музеев, театров и других учреждений, на посещение которых порой просто не хватает времени. А собеседники ведущей рубрики даже раскроют некоторые тайны своих профессий.

За полторы минуты, а именно столько в среднем длится утренний «Культпросвет», сложно рассказать все о том или ином объекте, но если смотреть рубрику каждый день с понедельника по воскресенье, то можно получить много важной и интересной информации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Бюст усатого мужика на скриншоте - это памятник герою Отечественной войны 1812 г., поэту-партизану Д.В.Давыдову, неоднократно бывавшему в Пензе и оставившему о нашем городе такие поэтические строки: "Пенза - моя вдохновительница. Холм. На коем лежит этот город. Есть мой Парнас с давнего времени; здесь я опять принялся за поэзию".

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