Из Пензы в Казань отправился поезд выходного дня

01.05.2021 | 18:30

Из Пензы впервые отбыл поезд выходного дня - состав для туристов и путешественников. Он следует через Саранск в Казань.

Железнодорожный состав состоит из 9 вагонов, в них могут разместится 360 человек. Не все из них - пензенцы: 100 пассажиров займут свои места в купе по приезде в Саранск. В столицу Татарстана поезд прибудет утром в субботу.

«Нас встречают, сажают по автобусам, устраивают экскурсию. Там будут и пешеходные экскурсии, и по музеям. Потом - обед, ужин, свободное время, а вечером опять садимся в поезд и уезжаем», - рассказала жительница Пензы Ольга Никишина.

В родной город поезд вернется в воскресенье утром.

«Первый маршрут очень удачный. Все места, которые предполагалось продать из Пензы, очень быстро раскупили. Поэтому будем смотреть на пассажиропоток, и если окажется интересно жителям Пензы и области, то в Казань станет выходить чаще», - уточнил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Поезд отправился в путь в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье», который действует в девяти регионах.