Дорога к дачам испытывает на прочность пензенских садоводов

01.05.2021 | 18:00

Садоводы сразу нескольких товариществ еле добираются до своих участков. Дорога от поселка Победа и конечной остановки для тружеников шести соток оказалась не готова к весенне-летнему сезону, и после двух дней работы водители общественного транспорта расстроили пассажиров.

«В маршрутках висели объявления, что с 27-го числа возить нас сюда никто не будет. В деревне останавливаются, и оттуда мы идем пешком. 40 минут да 20 минут до дачи - вы представляете, какой мы маршрут делаем?» - рассказала дачница Татьяна Жидкова.

Пешком от поселка до дач люди шагали наперевес с рассадой всего несколько дней. Общественный транспорт вернулся на маршрут.

«Инструкция была: больше не возить, пока дорогу не сделают. Вчера сказали: все, можно возить», - пояснил водитель.

С каждым годом старого асфальта под колесами автомобилей остается все меньше и меньше, а ям становится больше. И чем ближе к садам, тем тяжелее дается путь. По словам дачников, это территория города - Железнодорожный район.

«Дорога никудышная была, в ухабах. Сейчас ее маленько подрихтовали, но до ума не довели, халтура. Насыпали - все выскочит. Надо, чтобы какая-то связка была», - оценил качество дачник Сергей Грязнов.

«Едем - пять километров в час, никак не выедем. За сезон подвеску можно и убить», - констатировал дачник Геннадий.

Результаты ямочного ремонта, сделанного наспех, продержатся недолго, полагают садоводы. Между тем перед стартом дачных перевозок должны были провести осмотр подъездных путей к СНТ. Видимо, состояние этой дороги устроило проверяющих.