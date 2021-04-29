Видеонаблюдение от «Ростелекома» поможет волонтерам «Питомца»

29.04.2021 | 10:45

Компания «Ростелеком» организовала видеонаблюдение в центре по работе с бездомными животными «Питомец» в Пензе. Для подключения камеры к сети Wi-Fi используется мобильная связь оператора. Теперь сотрудники организации смогут удаленно наблюдать за обитателями центра, нуждающимися в особом уходе.

«Простая в подключении услуга решила нашу проблему: теперь мы можем круглосуточно наблюдать за животными, которые недавно попали в центр. Камеру легко перемещать по зданию. Днем объектив устройства направлен на вход, ночью - на животных, которые перенесли сложную операцию. Все сотрудники имеют доступ к мобильному приложению сервиса: теперь каждый может убедиться, что питомец хорошо чувствует себя в незнакомой обстановке», - рассказала исполнительный директор Пензенского регионального благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

«Центр «Питомец» находится на окраине города, где нет проводных коммуникаций. Чтобы организовать видеонаблюдение для присмотра за больными животными, мы решили подключить услугу при помощи мобильного Wi-Fi-роутера. С камерой от «Ростелекома» контролировать ситуацию в приюте стало проще», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» предоставляется клиентам как готовый к использованию коробочный продукт, который позволяет с минимальными затратами развернуть систему видеоконтроля на объекте, или как отраслевое решение, специально разработанное под требования заказчика.

Подробнее об услуге видеонаблюдения можно узнать в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8(800) 200-30-00.