Сетевое издание|18+|Четверг|29 апр 2021|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Видеонаблюдение от «Ростелекома» поможет волонтерам «Питомца»

Печать

Компания «Ростелеком» организовала видеонаблюдение в центре по работе с бездомными животными «Питомец» в Пензе. Для подключения камеры к сети Wi-Fi используется мобильная связь оператора. Теперь сотрудники организации смогут удаленно наблюдать за обитателями центра, нуждающимися в особом уходе.

«Простая в подключении услуга решила нашу проблему: теперь мы можем круглосуточно наблюдать за животными, которые недавно попали в центр. Камеру легко перемещать по зданию. Днем объектив устройства направлен на вход, ночью - на животных, которые перенесли сложную операцию. Все сотрудники имеют доступ к мобильному приложению сервиса: теперь каждый может убедиться, что питомец хорошо чувствует себя в незнакомой обстановке», - рассказала исполнительный директор Пензенского регионального благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

«Центр «Питомец» находится на окраине города, где нет проводных коммуникаций. Чтобы организовать видеонаблюдение для присмотра за больными животными, мы решили подключить услугу при помощи мобильного Wi-Fi-роутера. С камерой от «Ростелекома» контролировать ситуацию в приюте стало проще», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Облачное видеонаблюдение «Ростелекома» предоставляется клиентам как готовый к использованию коробочный продукт, который позволяет с минимальными затратами развернуть систему видеоконтроля на объекте, или как отраслевое решение, специально разработанное под требования заказчика.

Подробнее об услуге видеонаблюдения можно узнать в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8(800) 200-30-00.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте