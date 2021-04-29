В Пензенскую область деньги на выплату пенсий придут досрочно

29.04.2021 | 11:49

В Пензенской области будут досрочно профинансированы пенсии и иные выплаты за майские праздники. Это касается получателей средств через банки.

29 апреля будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;

- 12 мая - за 13-19-е числа;

- 19 мая - за 20-22-е числа;

- 21 мая - за 23-25-е числа.

Зачисление на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня. График финансирования составлен с учетом выходных и праздничных дней, чтобы выплаты были зачислены не позднее установленных дат.

«В отделениях почтовой связи доставка пенсий производится по графикам, составленным почтамтами. Сотрудники почты начнут доставку досрочно с 3-го и продолжат 4, 5, 6, 7, 8 мая. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.