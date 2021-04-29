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Общество

В Пензенскую область деньги на выплату пенсий придут досрочно

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В Пензенской области будут досрочно профинансированы пенсии и иные выплаты за майские праздники. Это касается получателей средств через банки.

29 апреля будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е числа;

- 12 мая - за 13-19-е числа;

- 19 мая - за 20-22-е числа;

- 21 мая - за 23-25-е числа.

Зачисление на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня. График финансирования составлен с учетом выходных и праздничных дней, чтобы выплаты были зачислены не позднее установленных дат.

«В отделениях почтовой связи доставка пенсий производится по графикам, составленным почтамтами. Сотрудники почты начнут доставку досрочно с 3-го и продолжат 4, 5, 6, 7, 8 мая. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нищие,не переживайте,по две красных бумажки господа даут вам в срок.

Гость||

И две-то дадут не всем...

Гость||

Нищие? Я понимаю, что у троллей жизнь не удалась. Но это твои личные проблемы.

Гость||

А выплаты на детей когда будут? Какого числа

Гость||

Тролли завидуют. Они и одной красной бумажки в ближайшее время не получат. Писать, видимо, им уже нечего. За пенсии взялись.

Гость||

Опять БЕДНОГО пенсионера мошенники на 500тыс развели.

Имя: Гость
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