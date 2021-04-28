Общество

Мельниченко высказался о присутствии родителей на выпускных в садах

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В среду, 28 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко высказался по поводу утренников и выпускных в детских садах, на которые родителей не пускают из-за пандемии коронавируса.

За последние сутки глава региона получил множество сообщений в соцсетях с одной просьбой: разрешить мамам и папам присутствовать на главном празднике в жизни дошкольника.

Столь активный спрос потребовал более тщательного изучения ситуации.

«По поводу утренников и выпускных: я сегодня по этой теме поговорил с Роспотребнадзором, по всей видимости, мы готовы будем пойти на определенные послабления, но с обязательным условием - наличием средств индивидуальной защиты и соблюдением санитарной дистанции. Думаю, что утренники пройдут с родителями», - рассказал Олег Мельниченко.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на определенные послабления
верующим на богослужение можно присутствовать

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