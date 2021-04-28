Пензенские родители попросили пустить их на праздники в детсадах

28.04.2021 | 08:29

Жители Пензенской области попросили врио губернатора Олега Мельниченко разрешить им присутствовать на выпускных в детских садах. Бурное обсуждение темы развернулось в комментариях под первым постом врио главы региона в Instagram.

«Добрый день! Олег Владимирович, разрешите родителям присутствовать на выпускном у детей в саду! Дети готовятся, ждут родителей! Это такой важный день для них!» - написала одна из интернет-пользовательниц.

Ее поддержали еще несколько человек. Женщины указали, что родители постоянно общаются друг с другом, когда приводят детей в сад. При этом в кружках запрет на массовые мероприятия не соблюдается, ребята участвуют в концертах, на которых присутствуют взрослые. Было отмечено, что одни уже переболели коронавирусной инфекцией, другие прошли вакцинацию.

«Если не разрешат - то я не знаю, как верить правительству, которое разрешает дискотеки, концерты и т. д. (в выходные был концерт без масок, никакой дистанции между танцующей молодежью), а наши детки опять будут петь пустым стенам. Пустите ходя бы мам, для некоторых это единственный в жизни выпускной из детского сада!» - призвала Мельниченко еще одна пензячка.

По словам женщин, выпускной из сада - важный шаг в жизни их детей. Запретом на посещение праздничных мероприятий расстроены и малыши, и родители.

«Почему родители не могут разделить радость выпускного вместе с детьм? Прививки сделали - все для того, чтобы испытывать меньше ограничений... А тут такое… Можно же хотя бы с ковидными паспортами или с результатами анализов пойти на уступки», - поделилась еще одна подписчица.

Официальных ответов на обращения пока не поступало.

Ранее сообщалось, что выпускные в детских садах Пензенской области в 2021 году пройдут без родителей. Это связано с действующими на территории региона требованиями, введенными на время пандемии коронавируса.