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Общество

Пензенским чиновникам отказали в отдыхе в майские праздники

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В нерабочие дни с 1 по 11 мая чиновники отдыхать не будут. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в понедельник, 26 апреля.

«Чтобы не было никаких иллюзий», - обратился он к главам муниципальных образований, подчеркнув, что работа по всем направлениям будет продолжаться.

Он констатировал, что после праздников «мы получим рост по ковиду», увеличится нагрузка на медицинские учреждения.

Мельниченко напомнил, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая, поэтому никаких крупных мероприятий, даже приуроченных ко Дню Победы, не будет.

Жителям Пензенской области в начале мая предстоит отдыхать 11 дней. С 1 по 10 мая - в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (он согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между праздниками нерабочими), 11-го - в связи с тем, что в регионе узаконена как выходной Радоница - православный день поминовения усопших.

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Гость||

Вот это круто,по хозяйски!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая,
А что не до конца года? Вон пожароопасный продлил до октября. "Спасибо" большое от всех дачников. Нигде так не продлевают, отличиться захотелось?

Гость||

Верно. Бездельничали 5 лет, пора нагонять.

Гость||

Да ну на, сказал Лузгин и ушёл на больничный

Гость||

С горячка не руби барин, на Руси майские праздники святые, чиновники разные. Областные к примеру тоже пашут на земле, картофан сажают....

Гость||

И оплата будет соответствующей, в двойном размере...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В нерабочие дни с 1 по 11 мая чиновники отдыхать не будут.
Столяровой ещё нужно прогулятся на Пасху по кладбищам. Цигане массово вовлекают детей в преступный промысел нищенства и попрошаничества. А местные это цигане или приезжие кочевники,должна разобраться полиция!!!

Гость||

Как это верно! И не только в районах должны работать, но и все министерства и управления. А то все чиновники разъедутся по своим деревням или пузо греть на солнышки в теплых краях.

Гость||

Гость|26.04.2021 10:39|

И оплата будет соответствующей, в двойном размере...

да с чего бы!? в праздничные отдыхаю все, а во внерабочие работают, так что оплата обычная

Гость||

ну-ну, а садики и школы работать не будут. и куда работающим чиновникам детей пристраивать?

Гость||

Не понял для чего дают 10 дней? Чтобы ожидать роста заболеваемости?

Гость||

А эстафета областная будет?

Гость||

прям прорицатель получим рост по ковиду он сволота работает на тех кто уничтожает народ ему с верху прилетело опять терроризировать народ и принуждать вакцинировать а это замедленная смерть

Гость||

Стало быть он не согласен с Поповой? Она то утверждает, что наоборот роста не будет, если все на выходных.Вразрез пошел с линией

Гость||

Вот и правильно, сколько лет бездельничали!

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Имя: Гость
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