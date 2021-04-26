Пензенским чиновникам отказали в отдыхе в майские праздники

26.04.2021 | 10:20

В нерабочие дни с 1 по 11 мая чиновники отдыхать не будут. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в понедельник, 26 апреля.

«Чтобы не было никаких иллюзий», - обратился он к главам муниципальных образований, подчеркнув, что работа по всем направлениям будет продолжаться.

Он констатировал, что после праздников «мы получим рост по ковиду», увеличится нагрузка на медицинские учреждения.

Мельниченко напомнил, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая, поэтому никаких крупных мероприятий, даже приуроченных ко Дню Победы, не будет.

Жителям Пензенской области в начале мая предстоит отдыхать 11 дней. С 1 по 10 мая - в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (он согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между праздниками нерабочими), 11-го - в связи с тем, что в регионе узаконена как выходной Радоница - православный день поминовения усопших.