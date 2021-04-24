В Пензе библиотекари объединились в инновационную лабораторию

24.04.2021 | 17:00

«Библиотека - территория творчества» - так называется межрегиональная инновационная лаборатория, которая объединила ведущих специалистов из разных регионов России. Обсудить нужно многое.

«Мы будем говорить о перспективах развития библиотек в настоящее время. Год был сложный, принес нам много испытаний и выводов, которые мы должны сделать из ситуации.

Мы поговорим об удачных проектах, которые реализовывались в различных регионах, прежде всего - по продвижению чтения, о технологиях, которые используются при работе с детьми», - сообщила заместитель директора Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

Ирина Пленкина из владимирской библиотеки отвечает за отдел литературы по искусству. В январе она запустила обучающий проект «В красках», который пришелся по душе читателям, и теперь готова поделиться своей успешной профессиональной идеей с коллегами из других городов.

«Мы говорим о современных художниках (Бэнкси, например), остросоциальных художниках, о старых мастерах. Но, как правило, что-то недосказываем, и потом люди к нам идут за книгами, чтобы узнать больше», - раскрыла методику библиотекарь 1-й категории.

Работу своих отделов хозяйка мероприятия - областная библиотека для детей и юношества представила на интерактивных площадках. Удачных проектов много.

Один из них - краеведческая игра, размещенная на сайте учреждения. Она содержит материалы, которые собрали сельские библиотекари о своем районе в период Великой Отечественной войны.