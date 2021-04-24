Общество

Пензенские чиновники вышли на второй масштабный субботник

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У одного из старейших зданий Пензы - бывшего кинотеатра «Октябрь», а ныне центра русской хоровой и вокальной культуры - решили создать зеленый островок, добавив елей и лип в центре города.

«Новая аллея - новое место отдыха», - рассудил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

«Очень надеемся, что вырастет. Всегда обидно, когда сажаешь растение, а потом видишь, когда его ломают. Растения хорошие, будем ухаживать», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Чиновники объединились с музыкантами и художниками: 2021-й в области объявлен Годом культурного и духовного наследия.

На втором масштабном городском субботнике каждый внес посильный вклад, чтобы Пенза стала чистой и ухоженной. Одна из групп радеющих за порядок разошлась по Ласточкиным горам.

«Это место должно быть образцовым для семейного отдыха прежде всего. Очень благодарен поддержавшей нас молодежи», - заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Дико намусорено! Очень грязно - люди за собой не убирали, видимо», - отметили волонтеры.

Культура отдыхающих здесь оставляет желать лучшего, по мнению участников акции. А ведь для комфорта горожан в 2020-м на Ласточкиных горах был установлен лестничный марш, ведущий как раз к озеру.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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