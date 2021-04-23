В Пензенской области ожидаются порывистый ветер и гроза

В субботу, 24 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в регионе местами пройдет гроза, во время которой скорость порывов южного ветра будет достигать 15-18 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометеоцентр.
В этот день ожидается переменная облачность, по всей территории - кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.
Спасатели рекомендуют при усилении ветра постараться не выходить без необходимости из помещений. На улице же следует укрыться от порывов в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит стоять около стен домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Также несут угрозу рекламные щиты, деревья, недостроенные здания.
«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам», - предупредили в пресс-службе ведомства.
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