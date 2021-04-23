В Пензе судебные приставы устроили акцию у ТЦ

23.04.2021 | 20:10

Вычислить неплательщика судебный пристав может за несколько минут. Для этого ему не потребуются даже документы должника.

«Проверяем по номеру автотранспортного средства, есть ли у владельца задолженность», - рассказала ведущий судебный пристав-исполнитель Октябрьского РОСП г. Пензы Надежда Гончарова.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов устроили акцию у одного из торговых центров. Задача людей в форме - показать пензенцам, как можно узнать о своих задолженностях, не выходя из дома. Все, что для этого потребуется, - компьютер или телефон и выход в интернет.

«Посредством использования сайта УФССП России - конкретно по Пензенской области и в принципе ФССП России с выбором региона. Необходимо войти во вкладку «Сервисы/Банк данных исполнительных производств», ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. Там можно оплатить», - пояснила Надежда Гончарова.

Особенно популярна эта услуга в период распространения коронавирусной инфекции, когда специалисты советуют избегать мест скопления большого количества людей.