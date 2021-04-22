В Пензенской области оценят ущерб, нанесенный ураганом

22.04.2021 | 10:36

Ураган, прошедший по Пензенской области в среду, 21 апреля, разрушил кровли зданий в девяти районах региона. По предварительным данным, для восстановления объектов требуется около 16 млн рублей.

Об этом шла речь на совещании в правительстве региона в четверг, 22-го числа.

Пострадали три школы в Сердобском районе, по две школы - в Колышлейском и Белинском, одна - в Неверкинском, а также губернаторский казачий кадетский корпус в Пачелмском районе. Шквал нанес ущерб четырем домам культуры и нескольким детским садам.

В наиболее пострадавших от шквалистого ветра районах введен режим чрезвычайного положения. В кратчайший срок будет проведена точная оценка нанесенного стихией ущерба.

Кроме того, местные власти должны обратить внимание на пострадавшие от ветра дома малообеспеченных и многодетных семей. Главам муниципалитетов поручено в течение суток оценить ущерб и назвать сумму, которая потребуется на восстановление строений.