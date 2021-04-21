ЖК «Созвездие» - хорошие возможности для развития бизнеса

21.04.2021 | 16:12

Жилой комплекс «Созвездие» в Городе Спутнике - это не только комфортное жилье, но и отличные возможности для развития бизнеса.

В «Созвездии» спроектированы коммерческие помещения с витражными окнами и высокими потолками на первом и втором этажах стилобата. Предприниматели с легкостью смогут найти вариант, подходящий именно для них.

Первый этаж стилобата удобен для среднего бизнеса: площадь помещений до 500 кв. м. Второй этаж подойдет для малого бизнеса. Здесь площадь помещений от 20 кв. м.

Бутики одежды и обуви, товаров для дома и отдыха, турагентства, компании по продаже натяжных потолков или кондиционеров, юридические компании - словом, это территория для развития практически любого бизнеса.

ЖК «Созвездие» привлекателен для предпринимателей, потому что там:

- развитая инфраструктура;

- удобные подъездные пути;

- расположение вдоль Прибрежного бульвара, рядом с набережной и фонтанной площадью - центром притяжения тысяч жителей и гостей Спутника.

Больше информации можно получить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) и на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщиком ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) является ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.