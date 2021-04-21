Общество

ЖК «Созвездие» - хорошие возможности для развития бизнеса

Печать

Жилой комплекс «Созвездие» в Городе Спутнике - это не только комфортное жилье, но и отличные возможности для развития бизнеса.

В «Созвездии» спроектированы коммерческие помещения с витражными окнами и высокими потолками на первом и втором этажах стилобата. Предприниматели с легкостью смогут найти вариант, подходящий именно для них.

Первый этаж стилобата удобен для среднего бизнеса: площадь помещений до 500 кв. м. Второй этаж подойдет для малого бизнеса. Здесь площадь помещений от 20 кв. м.

Бутики одежды и обуви, товаров для дома и отдыха, турагентства, компании по продаже натяжных потолков или кондиционеров, юридические компании - словом, это территория для развития практически любого бизнеса.

ЖК «Созвездие» привлекателен для предпринимателей, потому что там:

- развитая инфраструктура;

- удобные подъездные пути;

- расположение вдоль Прибрежного бульвара, рядом с набережной и фонтанной площадью - центром притяжения тысяч жителей и гостей Спутника.

Больше информации можно получить по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) и на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщиком ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) является ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте