Общество

Вернувшихся из Турции пензенцев проверят на коронавирус дважды

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Пензенцы, вернувшиеся из Турции и Танзании, должны будут дважды пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Прибывшим в область до 1 мая в течение пяти дней после первого исследования нужно будет пройти второе. Результаты размещаются на едином портале госуслуг через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию РФ».

Тем, кто вернется после 1 мая, также придется обследоваться дважды в течение пяти дней с момента прибытия. Интервал между первым и вторым тестом должен составлять не менее суток.

«Также сотрудники органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в силу вступило новое постановление государственного санитарного врача РФ. Согласно документу исследование на коронавирус проходят все граждане, вернувшиеся из-за границы любым транспортом, не только самолетом.

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