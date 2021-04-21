Общество

«Ростелеком» подключил умные экраны и виртуальную АТС в центре занятости

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«Ростелеком» предоставил Центру занятости населения в Пензе два современных телеком-сервиса - «Умные экраны» и «Виртуальную АТС».

Сотрудники провайдера проложили линии связи в учреждении и подключили к цифровой платформе видеопанель в зале для посетителей. Теперь горожане смогут оперативно получать информацию о работе организации, а руководители ведомства - повышать качество обслуживания пензенцев.

«Центр занятости населения внедряет различные цифровые решения, чтобы повысить эффективность работы специалистов и создать комфортные условия для горожан. На экране будут транслироваться новости, познавательные видеоролики и другая нужная для поиска работы информация. Новые сервисы от «Ростелекома» помогут пензенцам быстрее сориентироваться в перечне вакансий, а нам - более подробно рассказать жителям о возможностях трудоустройства», - подчеркнул руководитель городского центра занятости населения Александр Телятников.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков в свою очередь отметил, что решение «Умные экраны» интересно как бизнесу, так и организациям государственного сектора.

«Информационную или рекламную кампанию легко запустить в одном или сразу в нескольких регионах. Управлять контентом можно в реальном времени с помощью несложного веб-интерфейса. Экраны помогают людям экономить время при поиске нужной информации, ориентироваться в ассортименте услуг и узнавать о персональных предложениях», - рассказал он.

К базовому функционалу сервиса «Умные экраны» можно дополнительно подключить модуль видеоаналитики. Его программное обеспечение способно распознавать антропометрические данные людей, таргетировать контент по полу и возрасту и собирать статистику показов. Таким образом, система умных мониторов станет интерактивным каналом общения компании с клиентами.

Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному круглосуточному телефону 88002003000.

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