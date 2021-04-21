Разъяснен механизм оформления новых выплат на детей

21.04.2021 | 16:44

В федеральном Минтруде разъяснили механизм получения выплат, анонсированных Президентом РФ Владимиром Путиным при оглашении послания Федеральному Собранию РФ в среду, 21 апреля.

Так, семьям с детьми школьного возраста (включая будущих первоклассников), которым положено по 10 000 на каждого ребенка, достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или органах соцзащиты. Деньги начнут поступать в середине августа.

Что касается выплаты одиноким родителям детей от 8 до 16 лет включительно, подать заявление на нее можно на портале госуслуг.

«Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5 650 рублей на ребенка ежемесячно - это половина регионального прожиточного минимума на детей. Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений», - процитировала главу Минтруда России Антона Котякова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Деньги смогут получать родители, которым присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй умер, пропал без вести или вообще не был указан в свидетельстве о рождении ребенка).

Кроме того, анонсировались меры поддержки нуждающимся беременным. Пособие им (в среднем это порядка 6 350 рублей) будет выплачиваться каждый месяц с постановки на учет в медицинской организации.

«За выплатой пособия необходимо обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека», - пояснили в Минтруде.