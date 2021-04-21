Путин анонсировал новую выплату семьям с детьми

21.04.2021 | 12:33

В Пензенской области семьи с детьми школьного возраста получат единовременную выплату. Ее в среду, 21 апреля, анонсировал Президент РФ Владимир Путин во время оглашения Послания к Федеральному Собранию РФ.

Речь идет о 10 000 рублей, которые перечислят в середине августа.

Путин уточнил, что средства поступят и родителям будущих первоклассников, которые в этом учебном году сядут за парты.

Таким образом государство намерено оказать поддержку семьям при сборе детей в школу.

В последний раз массовая единовременная выплата производилась перед Новым годом и касалась детей от 0 до 7 лет (рожденных 18 декабря 2012-го и позже). На них родители или законные представители получили по 5 000 рублей.

В июне и июле 2020-го на детей до 16 лет дважды начисляли по 10 000 рублей.

В 2020-м общественность просила главу государства поддержать семьи в сентябре, чтобы компенсировать расходы на сборы ребят в школу и даже создала петицию. Тогда пожелание родителей не удовлетворили.