Новогодний сюрприз: пензенские дети до 7 лет получат по 5 000 рублей

17.12.2020 | 16:39

Родители маленьких жителей Пензенской области, как и всей России, получат подарок к Новому году. Его анонсировал Президент РФ Владимир Путин в самом конце пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 декабря.

Он напомнил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса отменены детские массовые мероприятия у елки в театрах, студиях и т. д., а праздник все-таки связан с ожиданиями и надеждами.

«Я посоветовался и с Правительством, и с Администрацией Президента, и мы договорились о том, что страна сделает детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил глава государства.

Новогоднюю выплату автоматически начислят тем, кто уже получал в этом году ежемесячную выплату до 3 лет или единовременную от 3 до 16. Если банковские реквизиты родителя изменились, необходимо подать новое заявление.

Ранее Владимир Путин ввел единовременные выплаты в 10 000 рублей детям от 0 до 16 лет. Деньги родители получили в июне и повторно в июле.

Также общественность просила главу государства поддержать семьи в сентябре, чтобы компенсировать расходы на сборы ребят в школу и даже создала петицию.