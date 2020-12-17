Сетевое издание|18+|Четверг|17 дек 2020|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Новогодний сюрприз: пензенские дети до 7 лет получат по 5 000 рублей

Печать

Родители маленьких жителей Пензенской области, как и всей России, получат подарок к Новому году. Его анонсировал Президент РФ Владимир Путин в самом конце пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 17 декабря.

Он напомнил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса отменены детские массовые мероприятия у елки в театрах, студиях и т. д., а праздник все-таки связан с ожиданиями и надеждами.

«Я посоветовался и с Правительством, и с Администрацией Президента, и мы договорились о том, что страна сделает детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил глава государства.

Новогоднюю выплату автоматически начислят тем, кто уже получал в этом году ежемесячную выплату до 3 лет или единовременную от 3 до 16. Если банковские реквизиты родителя изменились, необходимо подать новое заявление.

Ранее Владимир Путин ввел единовременные выплаты в 10 000 рублей детям от 0 до 16 лет. Деньги родители получили в июне и повторно в июле.

Также общественность просила главу государства поддержать семьи в сентябре, чтобы компенсировать расходы на сборы ребят в школу и даже создала петицию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Спасибо,добрый дедушка ,дедушка мороз ,поклон и счастье...

Гость||

боооооожееэээээээээээээ царя хранииииииииии

Гость||

Возьмет за это втрое.

Гость||

А остальные дети от 7 лет и выше в подарках и поддержке не нуждаются! Очень замечательно! Молодцы!

Гость||

Маловато. На смартфон не хватит.

Гость||

Весной сахар -22 р., сейсас 60 р. Спасибо за заботу

Гость||

а мне бы задолженность по ЗП бы погасили и я был бы счастлив, а то печально как то пока

Гость||

С чего бы.У детей отменили праздник и за это им 5000. Они прям увидят эти деньги. А что педагоги от детей заразились и тоже лишились праздника и здоровья , им ничего.

Гость||

A пенсионерaм вообще ничего, все больные, позор, хотя бы по 1000 рублей к Новому году.

Гость||

О, отлично, вискарь куплю и икорку.

Гость||

Гость писал(a):

боооооожееэээээээээээээ царя хранииииииииии
+++++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Маловато. На смартфон не хватит.
На подержанный

Гость||

Кинули кость, чтоб не сильно бухтели. С барского плеча.

Гость||

Огромное спасибо! ☺

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо,добрый дедушка ,дедушка мороз ,поклон и счастье...
От цыган.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте