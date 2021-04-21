Генеральный директор «Дамате» стал лауреатом Столыпинской премии

21.04.2021 | 14:32

Генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров стал лауреатом национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «Создание инновационного многоотраслевого холдинга».

Торжественная церемония награждения состоялась 14 апреля, в день рождения государственного деятеля, в Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам.

Высокая награда, учрежденная в 2002 году, вручается за вклад в развитие аграрного комплекса страны и признание профессиональным сообществом. Ее лауреатами становятся руководители и коллективы сельхозпредприятий, учреждений образования, научные работники, представители органов государственной власти, деятели культуры, журналисты. Со времен создания награды получили более 250 лауреатов.

Рашид Хайров работает в сельскохозяйственной отрасли уже более 30 лет. Он прошел путь от сотрудника мясокомбината до соучредителя ГК «Дамате», которая за девять лет стала одним из крупнейших аграрных холдингов России и является ведущим производителем индейки в стране.

В портфеле компании также имеются проекты по производству утки и баранины. Кроме того, холдинг развивает молочное животноводство, переработку молока, генетику, внедряет в производство искусственный интеллект.

С момента основания «Дамате» значительно расширила географию присутствия и сейчас работает в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, а также Северо-Кавказском федеральном округе. На предприятиях компании трудятся более девяти тысяч человек.