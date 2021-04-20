В Пензе проверили территории вдоль железнодорожной линии

20.04.2021 | 18:27

Представители районных администраций Пензы, Бессоновки и других отправились в железнодорожный вояж. Для участников объезда выделили специальный подвижной состав.

«Полоса отвода везде граничит по-разному - от 10 метров до 150. Мы стараемся сами поддерживать, привлекаем внимание администраций - как городской, так и районных образований - с целью приведения в порядок полосы отвода. С пассажирского поезда - все прямо под окна», - сообщил заместитель начальника КбшЖД по Пензенскому территориальному управлению Владимир Викулин.

Неприглядно смотрится Пенза из вагонов. В летний период, когда начнется движение по южным направлениям, зрителей будет больше. Особенно заметен мусор у гаражных кооперативов, находящихся вблизи железной дороги, и поблизости от частного сектора.

«Работа по благоустройству - это работа каждый день», - рассказал заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Пензы Андрей Шулькин.

На одном из участков дороги в июне 2019-го вдоль линии горел мусор и трава.

«Покос производим, кустарник весь убрали, порубочные остатки собираем - это еще одна операция, ради которой мы здесь сейчас находимся. Пожароопасный период», - пояснил Владимир Викулин.

Чтобы не допустить возгораний, необходимо убрать территорию, прилегающую к железной дороге, особенно в границах населенного пункта.