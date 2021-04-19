Общество

Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре

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Во вторник, 20 апреля, в Пензенской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, местами ожидается восточный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

Ночью в области температура опустится до +1...6 градусов, днем поднимется до +7...12. Также прогнозируются осадки по всей территории региона и облачная с прояснениями погода.

«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - напомнили спасатели.

Согласно прогнозу синоптиков, аномально теплая погода покинула регион. До конца апреля пензенцев ждет днем не более +15...16 градусов и дожди.

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Гость||

Опять песчяные бури будут, но горожане уже привыкли.

Гость||

Когда будете отливать, учитывайте скорость и направление ветра.

Гость||

Когда будете откладывать- тоже.

Гость||

Гость писал(a):

Когда будете откладывать- тоже.
Вам сколько лет?

Гость||

— Помнишь, на развитие села в том году выделили и потеряли 40 млрд. рублей? — Ну? — Так нашлись они, аж в Лондон ветром их унесло!

Гость||

43.

Гость||

Если пришла СМС-ка от МЧС, значит ничего такого не будет. Примета.

Имя: Гость
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