Жителей Пензенской области предупредили о сильном ветре

Во вторник, 20 апреля, в Пензенской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, местами ожидается восточный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.
Ночью в области температура опустится до +1...6 градусов, днем поднимется до +7...12. Также прогнозируются осадки по всей территории региона и облачная с прояснениями погода.
«При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - напомнили спасатели.
Согласно прогнозу синоптиков, аномально теплая погода покинула регион. До конца апреля пензенцев ждет днем не более +15...16 градусов и дожди.
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Опять песчяные бури будут, но горожане уже привыкли.