Пензенцев призвали отказаться от участия в несанкционированной акции

19.04.2021 | 14:47

В понедельник, 19 апреля, в УМВД России по Пензенской области предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции и призывы прийти на нее.

Правоохранители сделали заявление в связи с распространением в Сети информации об акции, намеченной на 21 апреля.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, цель которого не допустить распространения коронавируса. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», нельзя проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

«УМВД России по Пензенской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время», - напомнили стражи правопорядка.

Полиция не исключает провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, которые желают нарушить общественный порядок.

Любые агрессивные действия, как и попытки спровоцировать столкновения, будут немедленно пресекаться сотрудниками полиции. Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.

«Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», - призвали правоохранители.