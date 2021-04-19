Общество

Пензенцев призвали отказаться от участия в несанкционированной акции

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В понедельник, 19 апреля, в УМВД России по Пензенской области предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированной акции и призывы прийти на нее.

Правоохранители сделали заявление в связи с распространением в Сети информации об акции, намеченной на 21 апреля.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, цель которого не допустить распространения коронавируса. Кроме того, в соответствии со статьей 8 ФЗ от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», нельзя проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

«УМВД России по Пензенской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время», - напомнили стражи правопорядка.

Полиция не исключает провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, которые желают нарушить общественный порядок.

Любые агрессивные действия, как и попытки спровоцировать столкновения, будут немедленно пресекаться сотрудниками полиции. Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.

«Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», - призвали правоохранители.

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Гость||

А крестный ход когда будет?

Гость||

Чего хотят, чего требуют?

Гость||

Крестный ход короновирусу не подвластен.

Гость||

А по крымншенским безмасочным балаганам сколько адмпротоколов составлено? Кто из организаторов этих шабашей арестован,или хотя бы оштрафован?

Гость||

Не знал ,спасибо назвали дату. Спасибо за рекламу.

Гость||

На премии космонавты уже настроились, подсчитывают какой сейчас расклад можно под эту заварушку списать, 890 тыр цифра не круглая, есть к чему стремиться

Гость||

Всяк пилит как могёт

Гость||

УМВД, так вы должны охранять и защищать граждан России, а не слепо подчиняться не законным хотелкам властей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, цель которого не допустить распространения коронавируса.
Так кондукторы и продавцы в магазинах давно без масок!Какой режим?

Гость||

Шо? Опять?

Имя: Гость
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