Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

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Большинство новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Пензе и Бессоновском районе. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в областном центре за сутки зарегистрировали 43 инфицированных, в Бессоновском районе - 12. 9 пациентов прибавилось в Кузнецком районе, 7 - в Пензенском, 5 - в ЗАТО Заречный.

Также в суточную статистику вошли Земетчинский (4), Каменский, Мокшанский (по 3), Башмаковский, Спасский, Белинский, Городищенский, Иссинский, Камешкирский, Неверкинский, Нижнеломовский и Тамалинский (по 1) районы.

Всего за сутки подтвердили 95 случаев заражения. Общее количество инфицированных в регионе составило 43 912.

Под наблюдением из-за коронавируса находится 14 119 человек, снято с него - 107 969. С начала эпидемии на инфекцию проверили 847 501 пациента (всего 923 829 исследований). За выходные анализы сделали 7 338 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 65,58% населения региона, подытожили в оперштабе.

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