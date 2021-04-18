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Общество

В Пензе школьники представили на выставке свои лучшие проекты

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Они еще школьники, но многие идеи этих юных взрослые признали достойными того, чтобы воплотить в жизнь. Речь об участниках муниципальной программы «PROдвижение».

Она существует уже несколько лет.

В коридорах Центра технологического обучения развернулась выставка проектов, которые были признаны лучшими в сезоне-2020/2021.

Например, группа учеников школы № 59 Пензы разработала проект пространства у своего образовательного учреждения. Они мечтают о сцене под открытым небом. Взрослые не говорят нет.

«Себестоимость проекта составляет около 800 тысяч рублей», - пояснил школьник.

Всего юные пензенцы предложили 46 проектов по разным направлениям: IT, инженерно-техническому, социально-экономическому.

У школы № 64 первое место в номинации «Дизайн». Ученики мечтают построить Солнечную систему на территории. Пока в реальности существуют лишь солнечные часы.

«Дальше по плану следует мандаловое дерево и фонтан на солнечной батарее», - описала ученица школы Юлиана Писарева.

Проект взрослые разглядывают с интересом.

«Солнечные часы уже стоят на территории. Пользуются популярностью, потому что родители и дети с удовольствием время смотрят и им рассказывают, как эти солнечные часы работают», - сообщил директор Центра технологического обучения Пензы Юрий Голодяев.

Выставка предваряла церемонию награждения - лучшим командам вручили грамоты и призы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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