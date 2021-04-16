ЖК «Лугометрия» - сочетание экологии и эстетики жилого пространства

16.04.2021 | 16:05

Мечта каждого человека - обрести дом, в котором гармонично соединены комфорт, современные технологии и оригинальный ландшафт.

Такой подход реализован в новом жилом комплексе комфорт-класса «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни».

Создавая проект жилого комплекса, застройщик вдохновился концепцией «жилой природы». Она отражает идеальный баланс между цветущими лугами и геометрией жилого комплекса. Здесь объединено общение с природой и комфорт городских условий.

Флористические мотивы нашли применение в названиях дворов и визуальной интерпретации: флоксы, донник, василек, клевер, алтей, маки, лютик, крокус.

Для ГК «Территории жизни» жилое пространство и окружающая среда - единое целое. Поэтому сделать квартиру жителя максимально комфортной по всем параметрам - одна из приоритетных задач.

По этому принципу создавался продукт «Все включено!» - квартиры с дизайнерской отделкой, широкоформатными окнами 180×180 и правильными по геометрии планировками. Светлая и уютная квартира, где жильцов ожидает уже готовая кухня с гарнитуром и встроенной техникой, а также санузел с плиткой Kerama Marazzi и сантехникой первоклассного качества Grohe (Германия) и Jika (Чехия).

Никаких дополнительных вложений не требуется. Покупатель въезжает и сразу живет в квартире с чудесными видами. А за ее пределами его ждут оригинальный ландшафтный дизайн и обустроенная внутридомовая территория.

ЖК «Лугометрия» - удачное сочетание четких архитектурных форм, светлых фасадов и ярких дворов.

Дворы ЖК - больше чем благоустроенные территории. В них нет машин, поэтому жители могут чувствовать себя уютно, дышать свежим воздухом и не беспокоиться о безопасности детей.

Здесь найдется место для каждого. В классических зонах отдыха - детские игровые площадки со специальным покрытием, спортивные зоны с тренажерами, игровые поля, зоны тихого отдыха.

Чтобы удовлетворить потребности современного жителя, застройщик предлагает новые функции внутри дворового пространства: городской огород, где можно высадить зелень и овощи, зону барбекю и work-зону - место для работы за ноутбуком на открытом воздухе, которое оснащено розетками и Wi-Fi.

Кварталы «Лугометрии» выходят к центральному бульвару «Набережная цветов». Это место, наполненное душевным теплом и позитивной энергией. Зеленые газоны - обязательный элемент, который станет центром отдыха и развлечений в теплые дни. Можно устроить пикник с друзьями, почитать книгу в тени дерева, заниматься спортом или работать на свежем воздухе.

Организация отдыха и досуга жителей продумана до мелочей. Это показывает, насколько важно для «Лугометрии» создать атмосферу общения и добрососедства. Обустроенные дворы, бульвар «Набережная цветов» отражают эту философию и благоприятно влияют на духовное состояние человека.

«Дом для души» - это концепция дома, где каждая проведенная минута сравнима с легкостью и невесомостью.

Приятно утром расположиться на просторной кухне и насладиться чашкой кофе, любуясь на раннее солнце и чудесный вид из окна. Или после рабочего дня наблюдать за магией зеленых аллей, прогуливаясь по пешеходному бульвару и улочкам между дворами.

ЖК «Лугометрия» - остров спокойствия в суете городских кварталов.

Узнать больше информации и записаться на прием в офис продаж на улице Ульяновской (напротив ТЦ «Мега») можно по номеру +7 (8412) 203-000, а также на сайте лугометрия.рф.