В Пензе для школьников и студентов устроили «День призывника»

16.04.2021 | 19:07

Как будто армейский лагерь раскинулся на площади у Дома молодежи, где для старшеклассников и воспитанников колледжей организовали «День призывника». Повсюду были люди в форме - офицеры и рядовые. Выступал оркестр пензенского артинститута.

Представители Росгвардии подготовили показательное выступление, на котором продемонстрировали свой профессионализм.

В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, различных армейских подразделений, Федеральной службы исполнения наказаний, ОМОНа. Они рассказали о своих буднях и выставили экипировку.

«Для поднятия патриотического настроения, для молодежи и общества, чтобы люди поняли, в каком снаряжении бегают бойцы, как они вообще живут. На выставке представлены средства гигиены, как солдат питается, в чем ходит», - отметил учащийся колледжа Петр Майданюк.

Полуторачасовой «День призывника» поддержали несколько сотен пензенских парней.