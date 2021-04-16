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Общество

В Кузнецке начали подготовку к празднованию 9 Мая

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Кузнецк уже начали украшать к 9 Мая. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

На улицах повесили тематические баннеры, посвященные Дню Победы, а также 80-летию начала Великой Отечественной войны. Красочные плакаты и фотографии родных кузнечан – ветеранов появились по всему пути следования «Бессмертного полка» к Холму Воинской славы, на улицах Ленина, Стекловской, Победы.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области мероприятия, посвященные Дню Победы, планируют исходя из благоприятной эпидемической ситуации.

В Пензе для удобства жителей хотят изменить порядок празднования. На 9 Мая сначала пройдет молебен, затем - парад курсантов артучилища, возложение цветов и венков к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. После этого состоится шествие «Бессмертного полка». Завершит все легкоатлетическая эстафета.

Участникам акции «Бессмертный полк» намерены раздавать питьевую воду. Также хотят организовать полевую кухню.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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