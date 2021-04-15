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Общество

В Пензе юным патриотам торжественно вручили медали

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Воспитанников кадетской школы № 46 переполняли эмоции. Им посчастливилось стать участниками X Парада Памяти, который прошел в Самаре 7 ноября 2020 года.

«Когда идешь там, чувствуешь небольшое волнение, чувствуешь торжественность момента», - рассказал ученик Артем Бутусов.

«Я очень рада, что меня берут на этот парад, считают достойной. Важно помнить и чтить память предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне», - отметила школьница Полина Муромцева.

«Гордость за наш корпус. Очень волнительно», - поделилась ученица Ксения Мазурина.

«Волнение, гордость за наших земляков, дедов и прадедов», - подчеркнул школьник Илья Кусакин.

Кадетов, а также членов добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и военно-патриотического объединения «Вымпел» пригласили к Монументу боевой и трудовой доблести пензенцев на торжественную церемонию вручения знаков «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

Медали юные патриоты получали из рук временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Обладателями наград стали 80 пензенских школьников. Эта церемония стала началом акции «Звезда Памяти», приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После вручения прошла минута молчания, а затем глава региона и почетные гости возложили цветы к Вечному огню.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Оно им надо при поступлении в институт по новому закону,когда при одинаковых баллах предпочтение дитю военного,полицейского?

Это их убеждение или маленькая карьерная лестница?

Гость||

Война требует быть

Гость||

знаки,медали,одена...все перемешалось

Гость||

X Парада Памяти

Это че? Х Парада?

Гость||

Гордая гордость гордо волнение молчание мядали ордена значки.

Гость||

Денисов поставь памятник Крупской на на алее улицы Дружба.Зюганова с Мироновым позовем!Денег нет?

Гость||

Гордость за дедов и прадедов... А за отцов и за себя? Позор.

Гость||

Гость писал(a):

Гордость за дедов и прадедов... А за отцов и за себя?
Все нормально, нессы.

Гость||

Гость писал(a):

Все нормально,
Лишь бы медалек побольше.

Гость||

У нас не так давно был один великовозрастный патриот.

Гость||

Дурачок Сёма очень любил ходить в красной рубашке. Очень гордился.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок Сёма очень любил ходить
Ну и ты ходи как Сёма, какие проблемы то?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок Сёма очень любил ходить в красной рубашке.

Ну и ты ходи как Сёма, какие проблемы то?

Вона сколько ребяток в красных рубашечках.

Гость||

Гость писал(a):

Война требует быть
Дебильным дуболомом.

Гость||

патриотизм последнее прибежище негодяя как сказал один великий ум

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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