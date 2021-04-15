В Пензе юным патриотам торжественно вручили медали

15.04.2021 | 19:39

Воспитанников кадетской школы № 46 переполняли эмоции. Им посчастливилось стать участниками X Парада Памяти, который прошел в Самаре 7 ноября 2020 года.

«Когда идешь там, чувствуешь небольшое волнение, чувствуешь торжественность момента», - рассказал ученик Артем Бутусов.

«Я очень рада, что меня берут на этот парад, считают достойной. Важно помнить и чтить память предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне», - отметила школьница Полина Муромцева.

«Гордость за наш корпус. Очень волнительно», - поделилась ученица Ксения Мазурина.

«Волнение, гордость за наших земляков, дедов и прадедов», - подчеркнул школьник Илья Кусакин.

Кадетов, а также членов добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и военно-патриотического объединения «Вымпел» пригласили к Монументу боевой и трудовой доблести пензенцев на торжественную церемонию вручения знаков «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

Медали юные патриоты получали из рук временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Обладателями наград стали 80 пензенских школьников. Эта церемония стала началом акции «Звезда Памяти», приуроченной к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После вручения прошла минута молчания, а затем глава региона и почетные гости возложили цветы к Вечному огню.