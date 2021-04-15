Суточное число заболевших COVID-19 пензенцев снизилось до 98

15.04.2021 | 13:58

В четверг, 15 апреля, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 98 новых случаях регистрации COVID-19 в Пензенской области.

Это наименьший суточный прирост в текущем месяце. По 99 заболевших регистрировалось 6 и 12 апреля, в остальные дни их число было трехзначным (этот показатель держался с 7 октября 2020 года).

59 вновь инфицированных выявлено в Пензе, 10 - в Пензенском районе, 9 - в Заречном, 6 - в Бессоновском районе, 4 - в Нижнеломовском, 3 - в Мокшанском, по 2 - в Иссинском и Сосновоборском, по 1 - в Земетчинском, Каменском и Кузнецком районах.

За сутки ПЦР-методом обследованы 2 467 человек. В общей сложности тесты COVID-19 прошли 64,83% жителей региона.

С начала эпидемии в Пензенской области зафиксировано 43 530 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением состоят 13 650 человек, еще 104 954 сняты с контроля.