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Общество

На пензенских пляжах появятся предупреждающие флаги

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С этого года вступает ряд изменений, которые касаются организации мест отдыха у водоемов. В преддверии лета главный государственный инспектор по маломерным судам области дал разъяснения по предъявляемым требованиям.

«Если сейчас главы муниципальных образований делают заявку и работники центра ГИМС выезжают на приемку пляжей, то с 1 июля 2021 года будет введено в действие декларирование пляжей собственниками муниципальных образований и частниками, которые организуют на своих территориях места отдыха», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

В 2020-м в области действовало 32 официальных пляжа. Сколько будет в этом году, сведения от глав районов только собирают. В Пензе больше, чем в других муниципалитетах.

«Запланировано открытие восьми зон отдыха населения у воды, эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма», по мере подготовки этих зон будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

На оплату услуг по спасению людей и в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пензе дополнительно выделят 464 000 рублей. На пляже будут дежурить матросы-спасатели. Прошлым летом на водоемах области погиб 21 человек.

«В обязательном порядке будем организовывать и обследование дна, которое будут осуществлять водолазы, и организацию средств спасения, которые должны быть на пляжах (жилеты, лодки)», - отметил Сергей Петрунин.

Одно из новшеств, которое начнет действовать на пляжах уже в этом купальном сезоне, - использование сигнальной системы. Все предельно просто. Желтый флаг информирует об опасности нахождения в воде людей, не умеющих плавать, к примеру, при порывах ветра 5-8 метров в секунду. Если вывешивается красный, то купание запрещено, объявлено штормовое предупреждение.

Не везде еще водоемы открылись, но прилегающие территории уже пора приводить в порядок: обновлять кабинки для переодевания, устанавливать зонтики и скамейки, продумать, где будут туалет и прочие объекты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Хоть не радужные флаги?

Гость||

Флаги? На пляжах?

А пляжи то появятся?

Много лет в Пензе нет официальных пляжей

Гость||

В данной ситуации альтернативы нет! Никуда не поедешь и не полетишь. Вообщем ни в чем себе не отказывайте.

Гость||

А о чём предупреждает флаг Пензы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Запланировано открытие восьми зон отдыха населения у воды, эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма», по мере подготовки этих зон будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.
ООО "ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА". /частная компания/Учредители: ОРЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 66.67% 10 тыс.р. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 33.33% 5 тыс.р.

Гость||

У меня теща по все квартире свои труселя развешивает как флаги.

Имя: Гость
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