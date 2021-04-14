В Пензенской области выросли темпы вакцинации против COVID-19

14.04.2021 | 10:06

В Пензенской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Первый компонент препарата «Спутник V» получили уже более 70 000 человек, оба этапа процедуры прошли свыше 40 000.

«Темпы вакцинации достаточно высокие. Важность понимают все. Очень много желающих. Было небольшое ожидание из-за задержки поставок вакцины, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Поставляемая в регион вакцина позволит привить максимальное число жителей», - подчеркнул врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В последнее время темпы вакцинации значительно увеличились. За сутки прививки получают до 3 000 граждан. Это стало возможным в том числе благодаря росту поставок вакцины. В начале недели в регион поступила одна из самых крупных партий - 15 300 доз.

Сейчас в Пензенской области работает 68 площадок для вакцинации, в том числе 6 мобильных.

«На базе некоторых поликлиник открыто даже по несколько пунктов. Вакцина поступает еженедельно. И все делается для того, чтобы создать максимальные условия для нашего населения для защиты от вируса», - уточнила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздрава Галина Рожкова.

В Пензе привиться можно в филиалах городской поликлиники. Также открыты пункты в межрайонных больницах (Кузнецк, Каменка, Сердобск, г. Нижний Ломов), районных и участковых больницах, МСЧ № 59 в Заречном, на территории АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», в больнице «РЖД-Медицина», клиническом медцентре ПГУ и в КДЦ «Медиклиник».

Вакцинация бесплатна. Запись проводится на портале госуслуг (ожидается, что в ближайшее время Минздрав РФ запустит горячую линию для записи без регистрации).