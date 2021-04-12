Жители Спутника поздравляют с Днем космонавтики

12.04.2021 | 17:07

От всего спутника большого города: от всех горящих окон на улицах Лунной и Звездной, от детского сада «Звездочка» и от каждой звезды огромного жилого комплекса «Созвездие», от близкой «Луны» до приближающейся к горизонту «Галактики» - космический и такой по-земному красивый Город Спутник поздравляет всех с годовщиной покорения человеком космоса.

В этот день жители и гости Спутника вышли на прогулку по набережной с хорошим настроением и с удовольствием поздравили земляков с 60-летием значимого для всего человечества события.

Город Спутник отвечает своему космическому названию и продолжает движение по орбите. Полет нормальный!