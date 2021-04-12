В Пензенской области не хватает детских оздоровительных лагерей

12.04.2021 | 11:43

В Пензенской области на организацию летнего отдыха и оздоровления детей потратят 273,5 млн руб. Средства направят из региональной казны. Финансирование, запланированное ранее, было увеличено за счет нераспределенных доходов бюджета.

«Стоимость путевок осталась на уровне 2020 года и составляет 16 237 руб. в загородные лагеря, 8 797 руб. в лагеря труда и отдыха, 24 205 руб. в санаторно-оздоровительные лагеря. Все дети в трудной жизненной путевки получают их бесплатно», - сообщил врио министра образования Александр Воронков.

1 000 детей бесплатно примут участие в патриотической смене в санатории «Нива», 650 отдохнут за счет бюджета на Черноморском побережье (это дети с трудной судьбой, которых отобрали муниципалитеты на основе сведений из органов соцзащиты).

«На прежнем уровне осталась родительская плата. В загородных лагерях это не более 18% от стоимости (в пределах 2 957 руб.), в пришкольных - не более 33,4% (до 714 руб.)», - уточнил Воронков.

Организованными формами отдыха в летний период планируют охватить 40 327 детей (в том числе 14 967 находящихся в трудной жизненной ситуации).

«Мы уже сейчас проанализировали те мероприятия, которые запланированы летом с детьми (в том числе малозатратные): многодневные походы, экскурсии, мастер-классы, занятость на пришкольных участках. Предполагаем, что охват детей школьного возраста составит 91%. Наша задача - сохранить его, чтобы отдых был доступным и безопасным», - пояснил Воронков.

Тем не менее, по словам зампреда правительства Олега Ягова, учреждений для отдыха и оздоровления детей в Пензенской области не хватает.

«В советский период в каждом районе был загородный летний оздоровительный лагерь. Сейчас у нас всего 12 лагерей и 20 лагерей труда и отдыха. Половина районов вообще не занимается детским оздоровительным отдыхом», - уточнил Ягов.

В этих районах составят программы на ближайшие пять лет, по итогам реализации которых проблему должны решить.