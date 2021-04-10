Общество

Пензенские росгвардейцы рассказали о типичном дежурстве

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Пензенские правоохранители за одну ночь пристыдили безмасочника, защитили женщину и приструнили шумную компанию.

О том, как в ночь с 8 на 9 апреля прошло дежурство, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, сотрудники которой отправились вместе с экипажем патрулирования.

На патрулирование улиц Октябрьского района, где расположены кафе, рестораны, торговые центры и жилые дома, стражи порядка вышли в 21:00. Вскоре по рации сообщили о конфликте в торговом центре.

Прибыв на место, экипаж увидел мужчину, который конфликтовал с администратором магазина. Как оказалось, он отказался надеть маску и начал оскорблять сотрудников. Росгвардейцы провели с гражданином беседу и напомнили о необходимости носить маску в общественных местах.

Как только правоохранители покинули торговый центр, поступил сигнал о семейном конфликте в многоквартирном доме на улице Минской. На 5-м этаже их глазам предстала типичная бытовая картина: пьяный мужчина нанес телесные повреждения женщине.

«На лестничной площадке муж с криками ломился в квартиру, где от него спряталась жена. Сотрудники тут же задержали гражданина. Когда шум поутих, дверь открылась и из-за нее показалась молодая женщина. Она поблагодарила за помощь и объяснила, что муж, изрядно выпив, поднял на нее руку. Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции», - рассказал очевидец из пресс-службы ведомства.

Не прошло и часа, как экипаж заметил во дворе многоэтажки компанию из пяти мужчин, которые распивали спиртное. Жительница дома, увидев правоохранителей, рассказала, что эти граждане часто собираются под окнами дома и шумят. Росгвардейцы попросили их разойтись по домам, и те не отказали.

«В принципе, можно сказать, смена прошла почти спокойно, и мы этому рады. Наше совместное дежурство подошло к концу, на смену спешит уже другой экипаж. Этот цикл работает как хорошо отлаженные часы», - подвели итог в пресс-службе управления.

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Источник — фото пресс-службы Упрвления Росгвардии по Пензенской области
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