В Пензе запретят проезд по улице Транспортной

Общество

В Пензе запретят проезд по улице Транспортной
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В Пензе перекроют движение на участке улицы Транспортной, сообщили в городском управлении ЖКХ. Сквозной проезд по ней будет запрещен.

Ограничение начнет действовать с 7:00 среды, 4 ноября. Оно введено до 30 декабря, утверждают в управлении.

В Пензе запретят проезд по улице Транспортной

Водителям рекомендуют использовать для объезда дороги на улицах Тарханова, Парковой, Автономной, Измайлова.

В Пензе запретят проезд по улице Транспортной

Транспортную перекроют из-за работ в районе улицы Ерик. Там идет реконструкция объекта, состоящего из однопутного и пятипутного путепроводов, а также автодороги под ними.

Процесс стартовал в 2024 году и должен закончиться в 2027-м.

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