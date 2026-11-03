В Пензе запретят проезд по улице Транспортной

В Пензе перекроют движение на участке улицы Транспортной, сообщили в городском управлении ЖКХ. Сквозной проезд по ней будет запрещен.

Ограничение начнет действовать с 7:00 среды, 4 ноября. Оно введено до 30 декабря, утверждают в управлении.

Водителям рекомендуют использовать для объезда дороги на улицах Тарханова, Парковой, Автономной, Измайлова.

Транспортную перекроют из-за работ в районе улицы Ерик. Там идет реконструкция объекта, состоящего из однопутного и пятипутного путепроводов, а также автодороги под ними.

Процесс стартовал в 2024 году и должен закончиться в 2027-м.