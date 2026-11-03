4 ноября в Пензенской области будет холодно и дождливо

Общество

4 ноября в Пензенской области будет холодно и дождливо
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В среду, 4 ноября, в Пензенской области будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Приволжское УГМС. Регион находится во власти циклона.

Ветер 4 ноября будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на среду похолодает до +1...+6 градусов, в прогнозе дождь и мокрый снег.

Днем температура не изменится - также +1...+6. В ночь на четверг 0...-5, осадки продолжатся.

В народном календаре 4 ноября - Казанская. На Руси праздник считали рубежом между осенью и настоящей зимой и с этого дня ждали наступления морозов. Примета гласит: если на Казанскую идет дождь, зима наступит скоро.

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