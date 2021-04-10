Общество

Названы муниципалитеты Пензенской области с новыми больными COVID-19

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В субботу, 10 апреля, региональный оперативный штаб сообщил, что среди 102 новых заболевших COVID-19, чей диагноз подтвердился за минувшие сутки, есть 12 детей - в возрасте от 1 года до 15 лет.

Также стало известно, где выявлены новые больные.

59 случаев (58%) приходится на Пензу. По 8 человек заболели в Пензенском и Никольском районах, 7 - в городе Заречном, по 5 - в Кузнецком и Нижнеломовском районах, 2 - в Городищенском и по 1 - в Бессоновском, Бековском, Иссинском, Каменском, Пачелмском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах.

Всего на эту дату в регионе общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 43 030. Выздоровело 40 289 человек, скончалось 567.

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