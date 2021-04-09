Общество

В Пензенской области выявили более 100 носителей COVID-19

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В Пензенской области продолжают ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные по числу заражений на пятницу, 9 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе был поставлен 101 диагноз. Общее количество зараженных за время пандемии достигло 42 928.

Выздоровело, по данным на 8 апреля, 40 182 человека, умерло 563 (в том числе 5 за минувшие сутки).

В России за 24 часа выявили 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах, 1 198 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода (за весь период - 102 247).

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Гость||

Чудодейственный ковид вылечил всю планету от всех тяжелых болезней: люди перестали умирать от инфарктов, диабета, туберкулеза, гипертонии, онкологии, от старости - умирают только от короны:)

Гость||

От туберкулеза за год умерли 8 человек. Не тупи.

Гость||

Всё, мне точно трындец, два кредита уже просрочил, на работе сечас сокращение и мне 40 лет. Не жил хорошо и сдохну с долгами...

Гость||

третья волна идет. а осенью будет четвертая

Гость||

Гость писал(a):

Всё, мне точно трындец, два кредита уже просрочил, на работе сечас сокращение и мне 40 лет. Не жил хорошо и сдохну с долгами...
так кредиты ты сам брал,не коронавирус же тебя заставил брать. сам виноват, вини только себя

Гость||

В пермском крае, на больных уже потрачено 550 миллионов, "заболевших", без симптомов и с ними 1000 человек. Тоесть на каждого потрачено 550 тысяч рублей. Статистика не моя, гос ва. Чта за пииии?!

Гость||

Страна не к той войне готовилась

Гость||

Гость писал(a):

Страна не к той войне готовилась
Страна к любой войне прекрасно готова. И к этой тоже. Или вы не про Россия тут?

Гость||

Да идите вы все на субботник!

Гость||

Гость писал(a):

Тоесть на каждого потрачено 550 тысяч рублей. Статистика не моя, гос ва. Чта за пииии?!
А что, собственно, вам удивительно? А в тюрьме сколько тратят на содержаниие 1 зэка? Знаете?

Гость||

Библиотек на зоне для всех хватит. Одно дело воровать у своих, а другое у Дядюшки Сэма. Дядюшка по головке не погладит.

Гость||

Гость писал(a):

Страна не к той войне готовилась

Страна к любой войне прекрасно готова. И к этой тоже. Или вы не про Россия тут?

конечно готова, говорят запасы цинка уже пополняют. матери скорых грузов 200 радостно ждут в едином порыве. За геленджикский дворец! за ролдугина и вротъенберга!

Гость||

Гость писал(a):

конечно готова, говорят запасы цинка уже пополняют. матери скорых грузов 200
Ну вот видите - все нормально. А вы чот расперживались тут

Гость||

конечно нормально,все по плану,и ничо мы не переживаем. чемодановское для этого расширили,все норм

Гость||

Да что вы верещите. Я вчера вакцинировался и нет забот. Совершенно никаких неприятных ощущений. Только порекомендовали пройти диспансеризацию. Вакцинируйтесь и ничего не бойтесь. Рога и копыта расти не начали.

Имя: Гость
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