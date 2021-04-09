В Пензенской области выявили более 100 носителей COVID-19

В Пензенской области продолжают ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные по числу заражений на пятницу, 9 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе был поставлен 101 диагноз. Общее количество зараженных за время пандемии достигло 42 928.
Выздоровело, по данным на 8 апреля, 40 182 человека, умерло 563 (в том числе 5 за минувшие сутки).
В России за 24 часа выявили 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах, 1 198 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода (за весь период - 102 247).
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