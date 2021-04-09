В Пензенской области выявили более 100 носителей COVID-19

09.04.2021 | 11:02

В Пензенской области продолжают ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. Данные по числу заражений на пятницу, 9 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе был поставлен 101 диагноз. Общее количество зараженных за время пандемии достигло 42 928.

Выздоровело, по данным на 8 апреля, 40 182 человека, умерло 563 (в том числе 5 за минувшие сутки).

В России за 24 часа выявили 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах, 1 198 (13,1%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода (за весь период - 102 247).