Пензенцам предложили принять участие в электронном голосовании

09.04.2021 | 20:00

Для удобства и безопасности здоровья граждан, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса, пензенцам предлагается принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках общероссийской тренировки. В следующем году, когда система пройдет испытания, избиратели могли бы сэкономить свое время.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит эксперимент», - пояснил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Не нужно приходить на участок - с помощью портала госуслуг гражданам предоставляется возможность выразить свое волеизъявление в электронном виде. Для этого у человека должна быть подтвержденная запись на соответствующем сайте. Заявление об участии в тренировке можно подать с 21 апреля по 7 мая 2021 года в «Личном кабинете».

«Я думаю, что этой услугой воспользуются те, кто пользовался услугой «Мобильный избиратель». Для человека удобно - он знает, что там легко зарегистрироваться, он останется дома или где-то еще и сможет в день голосования проголосовать, никуда не уходя, ни с кем не контактируя», - отметила секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова.

Классическая форма с применением бумажных бюллетеней по-прежнему останется актуальной.

На портале vybory.gov.ru дистанционное электронное голосование будет проводиться с 12 по 14 мая 2021 года.