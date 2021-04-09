Общество

Пензенцам предложили принять участие в электронном голосовании

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Для удобства и безопасности здоровья граждан, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса, пензенцам предлагается принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках общероссийской тренировки. В следующем году, когда система пройдет испытания, избиратели могли бы сэкономить свое время.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит эксперимент», - пояснил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Не нужно приходить на участок - с помощью портала госуслуг гражданам предоставляется возможность выразить свое волеизъявление в электронном виде. Для этого у человека должна быть подтвержденная запись на соответствующем сайте. Заявление об участии в тренировке можно подать с 21 апреля по 7 мая 2021 года в «Личном кабинете».

«Я думаю, что этой услугой воспользуются те, кто пользовался услугой «Мобильный избиратель». Для человека удобно - он знает, что там легко зарегистрироваться, он останется дома или где-то еще и сможет в день голосования проголосовать, никуда не уходя, ни с кем не контактируя», - отметила секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова.

Классическая форма с применением бумажных бюллетеней по-прежнему останется актуальной.

На портале vybory.gov.ru дистанционное электронное голосование будет проводиться с 12 по 14 мая 2021 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Бессоновка отдыхает...

Гость||

Шооо? Опять??????

Гость||

Это как голосование за Курдову маму?

Типа опа?

Гость||

А голосование-то анонимное д.б., а через госуслуги как анонимность будет соблюдаться?

Гость||

дела идут контора пишет

Гость||

отменяйте совсем все это, уже не смешно, какая то трагикомедия

Гость||

Это уже не выборы. А все равно кто-то купится.

Гость||

ОДНИ И ТЕ ЖЕ РОЖИ.

Гость||

Гость писал(a):

А голосование-то анонимное д.б., а через госуслуги как анонимность будет соблюдаться?
Анонимность будет соблюдаться. Пока Ваш голос устраивает будет все нормально. В противном случае получите анонимную подлянку. Я так понимаю).

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для удобства и безопасности здоровья граждан, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса, пензенцам предлагается принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках общероссийской тренировки.
penzainform.ru писал(a):
«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит эксперимент», - пояснил председатель облизбиркома Александр Синюков.
Новая форма мошенничества голосуем -за - "одобрямс". Первое - ни какой наблюдатель ни когда не сможет проверить результат электронного голосования ,так же не сможет проверить это и тот кто голосует! Второе - после того что произошло на выборах губернатора в Бессоновке почему Синюков ещё занимает свой пост. Там как минимум отставка , а если по делу то надо проводить полную проверку всех участков по факту фальсификаций ,а Синюкова уволить по статье не исполнение должностных обязанностей.

Гость||

Синюкову иван премию давал за хорошую работу, тоже взятка своего рода, пусть вертает взад премию,скунс

Имя: Гость
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