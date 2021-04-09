Еженедельник «Молодой ленинец» запустил акцию для пенсионеров

09.04.2021 | 18:03

«Организации, работающие с пожилыми, объединяйтесь!» - такой клич бросил еженедельник «Молодой ленинец» и усадил за круглый стол представителей министерств, служб и клубов, занимающихся проблемами людей в возрасте.

Газета начала новую акцию по восстановлению активности пенсионеров - наиболее пострадавшей от коронавирусных ограничений категории населения.

«Цель этого проекта - рассказать про организации, которые работают с пожилыми, чтобы написать об этом в газете «Молодой ленинец» и чтобы наши читатели-пенсионеры, представители старшего поколения смогли воспользоваться этой информацией, найти себе занятие по душе и друзей по интересам», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

В первой встрече в рамках проекта приняли участие министр труда Алексей Качан, заместитель председателя гордумы Иван Краснов, а также представители сразу нескольких общественных организаций.

«Благодарен газете за их деятельность в направлении информирования наших горожан и в том числе их направленность по информированию старшего поколения», - отметил заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

На встрече каждый рассказал о том, чем занимается его министерство, фонд или клуб и как именно они могут помочь пожилым.

«Мы для себя открыли целую вселенную - как работать с людьми, которые находятся дома», - сообщила координатор проекта «Дети войны» в Пензенской области Ольга Лещенко.

Подробнее о том, как прошла встреча и какой информацией делились ее участники, сможет узнать любой читатель «Молодого ленинца» из свежего номера еженедельника.