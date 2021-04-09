Общество

Адвокат заявил об абсурдности ситуации с оправданной 8-классницей

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В пятницу, 9 апреля, юрист пензенской школьницы, оправданной по делу о репосте, рассказал подробности процесса.

В феврале восьмиклассница разместила на своей странице в соцсети несколько репостов о несогласованной протестной акции. Завуч потребовала удалить их, однако девушка отказалась это сделать даже после проведенной педагогами беседы с родителями.

Учительница обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить посты на наличие в их содержании признаков экстремизма. Полицейские провели опрос и передали материалы в региональное управление СКР.

После этого школьница перевелась в другое учебное заведение. А в адрес педагога, усмотревшей в публикациях экстремизм, посыпались оскорбления и угрозы.

В итоге материалы попали в Железнодорожный районный суд, который 8 апреля вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 15-летней школьницы.

«Мы добились снятия обвинений с восьмиклассницы Насти, которую поставили на учет в ПДН МВД. Маме Насти вынесли предупреждение по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое я настоятельно рекомендовал бы снять в связи с отсутствием оснований теперь. И вот все позади. С учета ПДН МВД Настя должна быть немедленно снята», - написал юрист на своей странице в соцсети.

Он отметил высокий профессионализм судьи.

«Все по делу. Все справедливо и сугубо по закону. Красиво дело прошло: без популизма, показухи, пафоса - только суть правовой позиции. Ну а абсурдность самой ситуации и так все понимают. Насте желаю удачи, быть аккуратной и сделать правильные выводы о том, как в жизни бывает и может быть. А всем политическим игрокам желаю быть ответственными за своих последователей, в особенности когда речь идет о несовершеннолетних», - заключил адвокат.

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Источник — instagram.com/mlisin58
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Гость||

Молодец ДЕВОЧКА, держись гордо и независимо и запомни слова знаменитой Коко Шанель" Мне плевать что вы думаете обомне, потому, что я о вас вообще не думаю" успехов тебе и в учебе и в жизни.

Гость||

А учительнице Вер Иванне что за это?

Гость||

Гость писал(a):

А учительнице Вер Иванне что за это?
Чупа-чупс подарить?

Гость||

Гость писал(a):

А учительнице Вер Иванне что за это?
Это был ложный донос? Если да, то за него предусмотрена ответственность.

Гость||

Завучиха доносчица что получит за клевету?

Гость||

Гость писал(а):

> А учительнице Вер Иванне что за это?

Теперь ее очередь в суд идти, за превышение полномочий, ложный донос, нанесение моральной травмы ребёнку и родителям и др, список можно составить немаленький

Гость||

Гость писал(a):

держись гордо и независимо и запомни слова знаменитой Коко Шанель" Мне плевать что вы думаете обомне, потому, что я о вас вообще не думаю
кококо...панель должна быть в великосветском виде - и всё получится

Гость||

Какой позор.До чего дожили.

Гость||

Доносчице - первый кнут! Девочке - жизненной удачи и несгибаемости. Быть самой собой! Адвокату и судье - особый респект!

Гость||

Ворье ловите и бандюков, да отморозков малолетних, а нормальных детей не трогайте! Полно в школах хулиганья, но их не трогают, они типа дети, а что других детей гнобят-это ничего,главное на митинги не ходят и не постят неправильное.

Гость||

Непрофессионализм педагога и нашего мин.образования - вот как это называется.Очень жаль, что ребёнку пришлось поменять школу и молодцы родители, которые защитили своего ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Ворье ловите и бандюков, да отморозков малолетних, а нормальных детей не трогайте! Полно в школах хулиганья, но их не трогают, они типа дети, а что других детей гнобят-это ничего,главное на митинги не ходят и не постят неправильное.
Кстати да, директору бы заняться хулиганьем и отморозками, а не теми, кто просто имеет мнение и гражданскую позицию. И родители девочки молодцы, что пошли отстаивать свою дочь в суд.

Имя: Гость
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