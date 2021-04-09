Адвокат заявил об абсурдности ситуации с оправданной 8-классницей

09.04.2021 | 18:09

В пятницу, 9 апреля, юрист пензенской школьницы, оправданной по делу о репосте, рассказал подробности процесса.

В феврале восьмиклассница разместила на своей странице в соцсети несколько репостов о несогласованной протестной акции. Завуч потребовала удалить их, однако девушка отказалась это сделать даже после проведенной педагогами беседы с родителями.

Учительница обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить посты на наличие в их содержании признаков экстремизма. Полицейские провели опрос и передали материалы в региональное управление СКР.

После этого школьница перевелась в другое учебное заведение. А в адрес педагога, усмотревшей в публикациях экстремизм, посыпались оскорбления и угрозы.

В итоге материалы попали в Железнодорожный районный суд, который 8 апреля вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 15-летней школьницы.

«Мы добились снятия обвинений с восьмиклассницы Насти, которую поставили на учет в ПДН МВД. Маме Насти вынесли предупреждение по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое я настоятельно рекомендовал бы снять в связи с отсутствием оснований теперь. И вот все позади. С учета ПДН МВД Настя должна быть немедленно снята», - написал юрист на своей странице в соцсети.

Он отметил высокий профессионализм судьи.

«Все по делу. Все справедливо и сугубо по закону. Красиво дело прошло: без популизма, показухи, пафоса - только суть правовой позиции. Ну а абсурдность самой ситуации и так все понимают. Насте желаю удачи, быть аккуратной и сделать правильные выводы о том, как в жизни бывает и может быть. А всем политическим игрокам желаю быть ответственными за своих последователей, в особенности когда речь идет о несовершеннолетних», - заключил адвокат.