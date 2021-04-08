Общество

В Пензенской области COVID-19 заразился 11-месячный ребенок

Печать

Среди 100 новых пациентов с коронавирусом оказалось 11 детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет. С начала пандемии опасную инфекцию обнаружили уже у 3 935 несовершеннолетних.

По данным регионального оперативного штаба, 39 последних случаев заражения COVID-19 пришлось на Пензу, остальные 61 - на другие муниципальные образования.

10 пациентов проживают в Мокшанском районе, 9 - в Кузнецком, по 6 - в Бессоновском и Никольском, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Земетчинском, Сердобском, Колышлейском и Лунинском районах, 3 - в Нижнеломовском, по 1 - в Башмаковском, Белинском, Тамалинском, Шемышейском, Неверкинском и Иссинском.

«Находится под наблюдением 10 499 человек; снято с наблюдения - 102 116», - уточнили в оперштабе.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 63,47% населения региона, за сутки обследовали 2 386 жителей.

С начала пандемии подтвердилось уже 42 827 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте