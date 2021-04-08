В Пензенской области COVID-19 заразился 11-месячный ребенок

08.04.2021 | 14:15

Среди 100 новых пациентов с коронавирусом оказалось 11 детей в возрасте от 11 месяцев до 16 лет. С начала пандемии опасную инфекцию обнаружили уже у 3 935 несовершеннолетних.

По данным регионального оперативного штаба, 39 последних случаев заражения COVID-19 пришлось на Пензу, остальные 61 - на другие муниципальные образования.

10 пациентов проживают в Мокшанском районе, 9 - в Кузнецком, по 6 - в Бессоновском и Никольском, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Земетчинском, Сердобском, Колышлейском и Лунинском районах, 3 - в Нижнеломовском, по 1 - в Башмаковском, Белинском, Тамалинском, Шемышейском, Неверкинском и Иссинском.

«Находится под наблюдением 10 499 человек; снято с наблюдения - 102 116», - уточнили в оперштабе.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 63,47% населения региона, за сутки обследовали 2 386 жителей.

С начала пандемии подтвердилось уже 42 827 случаев заражения коронавирусом.