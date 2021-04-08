В Пензе планируют возродить здание на улице Чкалова

08.04.2021 | 18:03

Проходя мимо здания на улице Чкалова, некоторые горожане думают, почему его не никак не снесут. Деревянное строение в ужасном состоянии: по оценке специалистов, износ дома - больше 90%. Но ликвидировать объект нельзя - это памятник истории и культуры регионального значения. В 2021-м появилась надежда его спасти.

«Нашлось юридическое лицо, которое взяло на себя обязанности по сохранению объекта, включающие в себя большой объем работ: и подготовку проектной документации, и проведение инженерных изысканий», - сообщил и. о. руководителя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

После того как здание возродится, компания, которая вложила средства в реставрацию, получит объект в аренду на 49 лет с символической платой 1 рубль. Точная стоимость работ пока не озвучивается, но ясно, что это десятки миллионов рублей. Предприниматели знают, на что идут и почему.

«Исторический центр города традиционно достаточно плотно застроен, развивать его новым строительством сложно, и объект культурного наследия представляет не меньший, а может, и больший интерес», - объяснил представитель компании-арендатора Михаил Баклашов.

Здание на Чкалова - бывшее общежитие духовной семинарии. Сама она когда-то располагалась по соседству. Постройка датируется концом XIX века. В 2003-м здесь еще жили люди и едва не спалили памятник. Теперь предстоит огромная работа по восстановлению первоначального облика.

«В отношении данного объекта установлено два года на подготовку проектной документации на реставрацию и семь лет на проведение работ», - рассказал Александр Понякин.

Вполне вероятно, что сначала бывшее общежитие духовной семинарии придется снести.