Общество

В Пензе планируют возродить здание на улице Чкалова

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Проходя мимо здания на улице Чкалова, некоторые горожане думают, почему его не никак не снесут. Деревянное строение в ужасном состоянии: по оценке специалистов, износ дома - больше 90%. Но ликвидировать объект нельзя - это памятник истории и культуры регионального значения. В 2021-м появилась надежда его спасти.

«Нашлось юридическое лицо, которое взяло на себя обязанности по сохранению объекта, включающие в себя большой объем работ: и подготовку проектной документации, и проведение инженерных изысканий», - сообщил и. о. руководителя Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

После того как здание возродится, компания, которая вложила средства в реставрацию, получит объект в аренду на 49 лет с символической платой 1 рубль. Точная стоимость работ пока не озвучивается, но ясно, что это десятки миллионов рублей. Предприниматели знают, на что идут и почему.

«Исторический центр города традиционно достаточно плотно застроен, развивать его новым строительством сложно, и объект культурного наследия представляет не меньший, а может, и больший интерес», - объяснил представитель компании-арендатора Михаил Баклашов.

Здание на Чкалова - бывшее общежитие духовной семинарии. Сама она когда-то располагалась по соседству. Постройка датируется концом XIX века. В 2003-м здесь еще жили люди и едва не спалили памятник. Теперь предстоит огромная работа по восстановлению первоначального облика.

«В отношении данного объекта установлено два года на подготовку проектной документации на реставрацию и семь лет на проведение работ», - рассказал Александр Понякин.

Вполне вероятно, что сначала бывшее общежитие духовной семинарии придется снести.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Вы бы для начала просто улицы подмели, возрождальшики хреновы. Одни разговоры.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здание на Чкалова - бывшее общежитие духовной семинарии.
Вот и понятно где какашка зарыта. Для попов здание отстроить.Ваню арестовали,а дело его продолжают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вполне вероятно, что сначала бывшее общежитие духовной семинарии придется снести.
а понаписали то: изыскания, проект, реставрация - суть всей статьи в том что дом снесут и построят новый внешне похожий на старый.

Гость||

А кто возродит Ахунский и Арбековский леса после застройки их коттеджами при Бочкареве и Белозерцеве? Откройте Гугл Планета Земля и посмотрите в истории спутниковых снимков что эти хапуги сотворили с народным достоянием.

Гость||

Одного прораба РПЦ Белозерцева арестовали,теперь будем ждать ареста следующих прорабов РПЦ.

Дело И.А. живёт,но и ЧК не дремлет...

Работайте братья!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сначала бывшее общежитие духовной семинарии придется снести.
А вот это уже преступление со всеми вытекающими последствиями"!

Какое отношение к памятникам истории и культуры может иметь новострой отдаленно похожий на оригинал. Ответ прост - Никакого! ВОПИК и прокуратуру вам в помощь!

Гость||

ВОРУЮТ. ВОРУЮТ! ВОРУЮТ?

Деньги бюджета на общагу попам?

Имя: Гость
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