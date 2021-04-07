Общество

Сотрудники Росгвардии проверили пензенских охранников

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Не то что удостоверения и личной карточки охранника не было - даже паспорт отсутствовал у многих из тех, кому доверено следить за порядком и отвечать за безопасность посетителей различных организаций. Это показала проверка, организованная сотрудниками Росгвардии.

За неделю было проверено 46 объектов, в том числе учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и места с массовым пребыванием граждан. В итоге выявлено 19 нарушений и составлено 14 административных протоколов.

«Нарушения стандартные: допуск к охране объектов лиц, не имеющих правового статуса частного охранника, а также отсутствие личных карточек и отсутствие периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств», - рассказал начальник центра ЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Всего за три месяца текущего года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 500 проверок объектов, охраняемых частными организациями, в ходе которых было выявлено 83 правонарушения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Штрафники подкатили, ещё придут и заплатят за «статус»!!!

Стриги терпил ,

Гость||

какие-то засаленные загоны, метр на метр. самим не противно пребывать в подобных помещениях? ужас.

Гость||

Гость писал(a):

какие-то засаленные загоны, метр на метр.
Метр это только ширина стола. Так что ты не дуркуй тут.

Гость||

Дважды вида популяции: надзиратели и поднадзорные

Работать некому, только охранять

Имя: Гость
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