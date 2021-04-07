Сотрудники Росгвардии проверили пензенских охранников

07.04.2021 | 19:40

Не то что удостоверения и личной карточки охранника не было - даже паспорт отсутствовал у многих из тех, кому доверено следить за порядком и отвечать за безопасность посетителей различных организаций. Это показала проверка, организованная сотрудниками Росгвардии.

За неделю было проверено 46 объектов, в том числе учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и места с массовым пребыванием граждан. В итоге выявлено 19 нарушений и составлено 14 административных протоколов.

«Нарушения стандартные: допуск к охране объектов лиц, не имеющих правового статуса частного охранника, а также отсутствие личных карточек и отсутствие периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств», - рассказал начальник центра ЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Всего за три месяца текущего года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 500 проверок объектов, охраняемых частными организациями, в ходе которых было выявлено 83 правонарушения.